Die Polizeiinspektion Landau hat am Dienstag in Birkweiler und Offenbach den Verkehr kontrolliert und dabei ein besonderes Auge auf die Geschwindigkeit der Fahrer gelegt. Erschreckende Bilanz: Innerhalb von zwei Stunden mussten die Beamten 40 Fahrer verwarnen, weil diese das Tempolimit von 30 Stundenkilometern überschritten hatten. Der schnellste Verkehrssünder war nach Angaben der Polizei mit 56 Sachen unterwegs. Drei Fahrer hatten außerdem den Sicherheitsgurt nicht angelegt, und 16 Fahrer verstießen gegen bestehende Durchfahrtsverbote in jenen Bereichen.