Am Montag sorgte ein Polizeieinsatz in der Weinstraße in Siebeldingen für Aufsehen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt die Polizei Landau, dass sie am Morgen mit Spezialeinheiten vor Ort war. In dem Anwesen seien auch Gegenständige sichergestellt worden. Nähere Angaben wollen die Behörden erst morgen machen.