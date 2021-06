Die Landauer Polizei hat am Dienstagmorgen einem 87-jährigen Autofahrer nach zwei Unfällen beim Einparken auf einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße den Führerschein abgenommen. Wie die Beamten mitteilen, beschädigte der Mann zwei Fahrzeuge. Zeugen forderten den Mann auf, bis zu Eintreffen der Polizei abzuwarten. Gegenüber den Beamten habe sich der Mann uneinsichtig gezeigt und die Sachschäden in Höhe von circa 4500 Euro verharmlost. Noch während der Unfallaufnahme wollte der Mann wegfahren – das verhinderten die Beamten. Altersbedingt, so die Polizei weiter, haben sich erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des 87-Jährigen ergeben. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten und sein Führerschein sichergestellt. Das Dokument ist nun bei der Staatsanwaltschaft, die die vorläufige Entziehung prüft.