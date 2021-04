Die Landauer Polizei hat am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Landauer Innenstadt einen betrunkenen 54-jährigen Autofahrer aus dem Hochtaunuskreis in Hessen dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilen, meldeten andere Verkehrsteilnehmer den Mann und berichteten, dass er mehreren Unfällen nur knapp entgangen sei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholpegel von 2,8 Promille fest. Zudem hat der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Resultat: Blutprobe und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.