Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 23.15 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer in Landau kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Resultat: Er musste zu Fuß weiter gehen. Rund anderthalb Stunden später stellten die Beamten bei einem 18-Jährigen in Insheim Auffälligkeiten fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dass der junge Mann Drogen konsumiert hatte. Auf beide kommen nun Strafverfahren zu.