Die Polizei hat am Freitag bei zwei Kontrollen im Landauer Stadtgebiet 23 Verkehrsverstöße gezählt. Wie die Beamten mitteilen, wurde zwischen 10 und 11 Uhr geprüft, wie viele Fahrer sich an das Stoppschild aus der Zweibrücker Straße in Richtung Weißenburger Straße halten. Resultat: 14 hielten nicht an. Dazu kommen zwei weitere Fahrer, die nicht angeschnallt waren. Zwischen 16 und 17 Uhr wurde dann das Linksabbiegeverbot von der Wallstraße in Richtung Südring überwacht. Hier bogen sieben Autofahrer verbotswidrig ab.