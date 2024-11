Durch einen Streit in der Landauer Mozartstraße am Sonntagabend wurde die Polizei auf einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl aufmerksam.Augenzeugen meldeten der Polizei Auseinandersetzungen dort. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 21-Jährigen, der bereits amtsbekannt ist. Laut Polizei hatte der junge Mann ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cannondale bei sich, das einen Neuwert von circa 3400 Euro hat. Der 21-Jährige konnte jedoch keinerlei Eigentumsnachweis erbringen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Es wurde daher sichergestellt.

Damit habe sich der Beschuldigte nicht einverstanden gezeigt, berichtet die Polizei. Daraufhin habe dieser die Beamten in unflätiger Weise beleidigt. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Letztlich kam der Heranwachsende diesem auch nach. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahls und Beleidigung verantworten müssen. Der eigentliche Eigentümer des Fahrrades ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.