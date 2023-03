Seit 1. Februar blitzt die Stadt Landau Temposünder im Stadtgebiet selbst. Sie hat sich die Zuständigkeit dafür vom Land übertragen lassen. Das sei schon eine Entlastung, sagt Marc Neumann, Leiter der Polizeiinspektion in Landau.

Allerdings kann sich die Polizei nicht ganz aus der Verkehrsüberwachung zurückziehen. Es blieben noch genügend andere Aufgaben. Als Beispiele nannte Neumann bei einem Besuch in der Redaktionskonferenz der RHEINPFALZ die Kontrollen bezüglich Handynutzung am Steuer oder das Überfahren roter Ampeln.

Der 33-jährige Polizeirat leitet seit fünf Monaten die Inspektion und ist verantwortlich für 110 Mitarbeiter. Ihm liegt die Nachwuchswerbung am Herzen, ist er doch selbst über ein Schülerpraktikum einst zur Polizei gestoßen. Neben Berufsberatung bietet die Landauer Inspektion auch Praktika an. In einer Woche auf der Wache geht es beispielsweise um Einsatzkoordination, den Bezirksdienst, Jugendschutz, auch die Kriminalinspektion. Neumann schildert die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei der Polizei, ob Schichtdienst, Streife in der Nacht oder eine Karriere bei der Kripo mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten.