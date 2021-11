In Landau und den Kreisen Germersheim und Südliche Weinstraße versuchen derzeit wieder verstärkt Betrüger, mit dem Enkeltrick oder der Falsche-Polizisten-Masche Menschen um ihre Ersparnisse oder Wertsachen zu bringen. Darauf weist die Polizeidirektion Landau hin. Die Polizei rät, am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu geben oder andere sensible Daten herauszugeben. Außerdem solle man nie unbekannten Personen die Tür öffnen. Im Zweifelsfall solle man eine Vertrauensperson hinzuziehen, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Unbekannten sollten auch niemals Geld oder Wertsachen ausgehändigt werden – auch nicht dann, wenn diese behaupten, sie in Sicherheit aufzubewahren. Die Polizei bittet darum, über jeden verdächtigen Anruf in Kenntnis gesetzt zu werden. „Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da!“, schreiben die Beamten und bitten um Nachricht unter der Telefonnummer 06341-2870.