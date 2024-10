Aktuell kommt es in Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen, bei denen es sich vermutlich um Betrugsversuche im Bereich „Falscher Polizeibeamter“ handelt. Davor warnt die Polizei am Mittwochnachmittag. Bei dieser Masche geben sie die Täter als Polizisten aus und schüchtern die Angerufenen mit diversen Lügengeschichten ein, damit diese ihnen ihre Ersparnisse anvertrauen. Beispielsweise erzählen sie, dass bei den Angerufenen ein Einbruch geplant sei. Erst im September hatte eine Seniorin auf der Wollmesheimer Höhe dadurch einen sechsstelligen Geldbetrag eingebüßt. Wenige Tage später schnappte die Polizei einen Verdächtigen, der in Herxheim denselben Trick versucht hatte. Die Polizei mahnt, am Telefon nie Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten zu geben. Zudem sollte man unbekannten Personen nicht die Tür öffnen und ihnen schon gar nicht Geld oder Wertsachen aushändigen. Wer sich unsicher ist, sollte eine Vertrauensperson hinzuziehen, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte – oder noch besser gleich die Polizei. Diese ist in Landau erreichbar unter Telefon 06341 2870.