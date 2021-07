Die Landauer Polizeidirektion warnt aus aktuellen Anlässen vor Telefon-Betrugsversuchen. Speziell im Bereich Landau und Kandel komme es vermehrt zu Anrufen von Unbekannten bei Senioren – bei diesen Telefonaten könnte es sich um Enkeltricks oder Schockanrufe handeln, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten weisen darauf hin, dass man am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder sonstige sensible Daten geben sollte. Weiterhin sollte man Unbekannten nicht die Tür öffnen. Im Zweifelsfall, rät die Polizei, soll man gegebenenfalls eine Vertrauensperson wie Nachbarn oder nahe Verwandte hinzuziehen. Niemals sollte man Unbekannten Wertsachen oder Geld übergeben. Im Zweifel kann man sich an das örtliche Polizeirevier wenden. Die Landauer Polizeidirektion ist unter Telefon 06341 2870 oder 063412872010 erreichbar.