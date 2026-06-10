Die Polizei Landau registriert aktuell vermehrt sogenannte Schockanrufe oder Anrufe durch falsche Polizeibeamte in der Verbandsgemeinde Annweiler. Die Polizei rät, am Telefon keine Auskünfte zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu geben und sofort aufzulegen. Zudem sollten Betroffene Unbekannten nicht die Tür öffnen, gegebenenfalls eine Vertrauensperson wie Nachbarn oder nahe Verwandte hinzuziehen und keinem Unbekannten Geld oder Wertsachen übergeben.