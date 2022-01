Die Landauer Polizeidirektion warnt vor einer neuen Welle von Schockanrufen in der Region. Derzeit gibt es vermehrt Anrufe bei älteren Menschen, bei denen Betrüger Notlagen vorgaukeln. In diesem Kontext weist die Polizei darauf hin, dass man niemals am Telefon Auskunft über persönliche Daten oder finanzielle Verhältnisse geben sollte. Man sollte Unbekannten kein Geld und keine Wertgegenstände übergeben. Im Fall eines Anrufs appelliert die Polizei an die Menschen: „Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341 2870 oder 06341 2872010.