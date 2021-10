Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 17 bis 18 Uhr an mehreren Anwesen Malerarbeiten angeboten. Da sich Anwohner davon belästigt fühlten, verständigten sie die Polizei. Noch im Ort konnte der Mann aus dem Raum Darmstadt angetroffen und kontrolliert werden. Weil er als Maler Arbeit sucht, hätte er an verschiedenen Häusern geklingelt. Die Polizei appelliert: „Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben. Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Dienstleistungen sind meist nur geringwertig. Verständigen Sie im Zweifel Ihre Polizei.“