In Venningen war am Mittwochmittag eine Frau unterwegs, die an den Haustüren überteuerte Putzsteine verkaufen wollte, wie die Polizei berichtet. Als die Frau mitbekam, dass Bewohner die Polizei verständigten, verschwand sie. Die Unbekannte mit langen braunen Haaren war zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie trug eine schwarze Steppweste, Jeans, rosafarbene Turnschuhe und führte einen Rollkoffer mit sich. Die Fahndung nach der Frau verlief ergebnislos. Die Polizei warnt vor Haustürgeschäften, insbesondere wenn die Verkäufer mit Schnäppchen locken wollen. Die Gegenstände seien meist wertlos.