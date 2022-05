Ein vermeintlicher Polizeibeamter hat versucht, eine Betrugsmasche durchzuziehen. Laut Polizei rief der Betrüger einen Mann an und täuschte diesem vor, dass unweit seiner Wohnanschrift in Maikammer eine Frau überfallen und ausgeraubt worden wäre. Nachdem der Unbekannte nach Wertgegenstände fragte, beendete der Mann das Gespräch und informierte die richtige Polizei. Die Behörde warnt: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um Geld von ihren Opfern zu bekommen. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.