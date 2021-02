Die Polizeidirektion Landau warnt insbesondere ältere Mitbürger vor Betrugsversuchen am Telefon. Vermehrt komme es aktuell im Bereich Landau zu Anrufen, bei denen es sich um Betrugsversuche handeln könnte. Die Polizei nennt den Enkeltrick als Beispiel: Anrufer geben sich als Enkel aus, der in Not geraten sei und dringend Geld brauche. Die Polizei rät: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld und keine Wertsachen.“ Bei Fragen oder Hinweisen können sich Betroffene an die Polizei wenden, in Landau unter der Nummer 06341-287-0 oder 06341-287-2010.