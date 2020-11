Die Polizei Landau mahnt zur Vorsicht bei Männern, die am Freitag im Stadtgebiet Landau und Umgebung unterwegs waren und spontane Hof- und Dachreinigungen angeboten haben. Es könne sich aufgrund ähnlicher Vorgehensweisen um überteuerte Angebote handeln. Nach Polizeiangaben waren die Männer mit einem PKW mit britischem Kennzeichen unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Vorsicht bei solchen spontanen Angeboten und im Zweifelsfall um telefonische Mitteilung unter der 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Warnungen vor sogenannten Dachhaien, die angebliche Schäden an Eindeckung oder Rinnen beheben wollen, oder Teerkolonnen, die behaupten, bei einer Großbaustelle in der Nähe Asphalt übrig zu haben, mit dem sie preiswert den Hof machen könnten, gibt es immer wieder. Im Mai waren drei angebliche Dachrinnen-Reparateure in Essingen aufgefallen, im Juli in Lingenfeld und erst Ende Oktober in Venningen.