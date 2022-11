Die Polizei kann nicht oft genug warnen: In der Südpfalz sind wieder Betrüger am Werk, die mit Anrufen versuchen, ältere Menschen hinters Licht zu führen und abzuzocken. Die Polizeidirektion Landau berichtet, dass derzeit in der Südpfalz wieder vermehrt zu Anrufen bei Älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche handelt. Anrufer geben sich als Enkel aus, die Geld brauchen, als Polizisten, die vermeintlich das Geld der Betroffenen schützen möchten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Polizei warnt deshalb dringend: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie Unbekannten nicht die Tür.“ Gegebenenfalls sollte man eine Vertrauensperson, Nachbarn, nahe Verwandte oder die Polizei hinzuziehen. „Übergeben Sie Unbekannten kein Geld oder Wertsachen“, appelliert die Polizei. Jeder, der einen solchen Anruf erhält, sollte die Polizei verständigen, Telefon 06341 2870.