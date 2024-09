Die Landauer Polizei warnt vor unseriösen Handwerker- oder Hilfsangeboten. Denn am Donnerstag gegen 13.30 Uhr waren zwei Männer bei einem älteren Mann in der Gabelsbergerstraße in Landau erschienen und hatten ihre Dienste als Hofreiniger an. Für zwei Stunden Arbeit forderten sie dann 700 Euro und bekamen sie. Eine Rechnung wurde nicht ausgestellt. Dieselbe Masche gibt es auch immer wieder mal mit Dachrinnenreinigungen oder anderen kleinen vermeintlichen Hilfen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Betrugs ein. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.