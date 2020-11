Die Polizei Edenkoben warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeitern der Firma Microsoft ausgeben. In den vergangenen Tagen sind auf der Dienststelle wieder mehrere Hinweise eingegangen. Am Telefon erklärten die Betrüger, dass sie Servicearbeiten am PC durchführen möchten. Bei einem 28-Jährigen Mann aus Kreis hatten sie mit der Masche keinen Chance. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen am besten gleich wieder aufzulegen.