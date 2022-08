Die Landauer Polizei ruft wegen einer Serie von Diebstählen aus Häusern und Wohnungen zur Vorsicht auf. Offenbar machen es viele Bewohner den Tätern zu leicht.

Gelegenheit macht Diebe: Laut Polizei hat es in den vergangenen Wochen in Landau und Umgebung häufiger Diebstähle aus Wohnungen gegeben, weil die Bewohner entweder Fenster und/oder Terrassentüren geöffnet hatten oder den Schlüssel außen in der Tür stecken ließen. Die Täter drangen zu unterschiedlichen Zeiten in die Wohnobjekte ein und entwendeten hauptsächlich Bargeld und Schmuck. Ob es sich um stets dieselben Täter handelt, die sich auf solche Einbrüche spezialisiert haben, war am Montag nicht zu klären.

„Bei der anhaltend warmen Wetterlage ist das Bedürfnis zu lüften absolut verständlich – trotzdem bittet die Polizei um Beachtung der einfachsten Sicherheitsvorkehrungen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Landauer Kriminalpolizei.

Zugleich bittet die Kripo um Hinweise zu den möglichen Tätern. Sie bittet potenzielle Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.

Info

Die rheinland-pfälzische Polizei gibt im Internet Tipps, wie man verhindern kann, zum Opfer von Diebstählen zu werden und wie Häuser gegen Einbrüche gesichert werden können. Umfangreiches Infomaterial findet sich hier.