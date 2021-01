Die Polizeiinspektion Landau warnt vor falschen Handwerken, die am Donnerstag in der Südpfalz unterwegs waren. Die Beamten erreichten Meldungen aus Siebeldingen, Nußdorf, Bellheim und Ottersheim. Demnach waren junge Männer unterwegs, die Dächer gegen den Willen von Hauseigentümern sanierten und anschließend dafür Geld verlangten. In einem Fall weigerten sich die Männer, eine Rechnung auszustellen. Bei einer Begutachtung kam heraus, dass eine Dachrinne „augenscheinlich völlig unfachmännisch montiert“ wurde.

Die Polizei rät dazu, nur Handwerker in die Wohnung zu lassen, die entweder selbst oder von der Hausverwaltung bestellt wurden. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall Nachbarn oder die Polizei rufen. Zudem bitten die Beamten darum, auf Hilfsbedürftige oder betagte Nachbarn zu achten, wenn man auffällige Personen bemerkt, die gezielt mit diesen Menschen Kontakt aufnehmen wollen.