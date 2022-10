Die Polizei warnt vor Schockanrufen bei älteren Menschen vor allem in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Bellheim. Aus diesem Anlass weisen die Polizeibeamten erneut darauf hin, dass man am Telefon keine Auskunft über persönliche oder finanzielle Daten Unbekannten gegenüber geben sollte. Werden Sie bei einem Anruf unter Druck gesetzt, ziehen Sie bevor Sie Geld abheben oder ähnliches tun, immer eine Vertrauensperson wie nahe Verwandte oder Nachbarn hinzu. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsache, rät die Polizei weiter. Dazu bittet die Polizei darum, dass Sie sich nach einem merkwürdig erscheinenden Anruf an das örtliche Polizeirevier wenden. Die Telefonnummer der Landauer Polizei lautet 06341 2870.