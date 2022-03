Die Polizei warnt aktuell vor sogenannte „Dachhaien“ im Ort. Laut der Beamten wurden am Dienstag verdächtige Personen gemeldet, die zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr „In der Blenk“ unterwegs waren und verschiedene Dienstleistungen angeboten hatten. Überwiegend gehen solche Betrüger auf ältere Menschen zu, die das nicht selbst prüfen können. Diese sogenannten Handwerker drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige „Reparatur“ und verlangen am Ende einen völlig überzogenen Lohn für ihre „Dienstleistung“. Nicht selten setzen sie die Opfer unter Druck, um an das Geld zu kommen. Trotz Nahbereichsfahndung konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei warnt vor sogenannten „Dachhaien“. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.