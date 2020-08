Die Polizei kontrolliert das Durchfahrverbot, das die Stadt Landau für die Waffenstraße in Höhe des Otto-Hahn-Gymnasiums verhängt hat. Am Samstag zwischen 9 und 10.30 Uhr erwischten die Beamten 19 Autofahrer, die den Streckenabschnitt verbotenerweise passierten. Nach Auskunft der Polizei musste jeder Fahrer 20 Euro berappen. Dabei hatten die Verkehrssünder noch Glück, denn nach dem neuen, inzwischen wieder auf Eis gelegten Bußgeldkatalog des Bundesverkehrsministers hätte die Strafe mindestens 50 Euro gekostet, heißt es bei der Polizei in Landau auf Nachfrage. Weil an einem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, wurde dem Fahrer am Samstag die Weiterfahrt untersagt.

Für den Durchgangsverkehr gesperrt ist seit dem 10. August auch die Reiterstraße am Obertorplatz. Die Stadt Landau hat den großen Ring als Vorrang für Autofahrer definiert. Der kleine Ring bevorzugt die Radfahrer.