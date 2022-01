Aufgrund einer Bürgerbeschwerde über viele Radfahrer ohne Licht in der Schneiderstraße hat die Polizei dort in den vergangenen drei Wochen fünf Schulwegkontrollen vorgenommen. An der Straße liegen die IGS und das ESG. Nach einer zunächst hohen Beanstandungsquote aufgrund unbeleuchteter Fahrräder war bei den letzten drei Kontrollen eine deutlich geringere Anzahl an unbeleuchteten Rädern festzustellen. Bei der jüngsten Kontrolle am Freitagmorgen hatten sieben Radfahrer das Licht nicht eingeschaltet oder hatten keine Beleuchtung am Fahrrad angebracht. Die Polizei bittet Eltern, auf eine funktionierende Beleuchtung an den Zweirädern ihrer Kinder zu achten und dem Nachwuchs auch zu vermitteln, warum Beleuchtung und Reflektoren so wichtig sind.

Die Polizei hat am Freitag außerdem Durchfahrtskontrollen in der Fußgängerzone und eine Stoppschildkontrolle in der Weißenburger Straße/Zweibrücker Straße gemacht. In der Fußgängerzone wurden ein Autofahrer sowie zwei Fahrradfahrer verwarnt. In der Weißenburger Straße/Zweibrücker Straße wurden zwölf Verwarnungen erteilt, weil Fahrer das Stoppschild ignoriert hatten.