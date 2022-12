Am Dienstagmittag haben Zeugen der Landauer Polizeiinspektion vier freilaufende Hunde im Bereich der Tankstelle Weißenburgerstraße gemeldet. Polizisten fanden drei australische Schäferhunde und konnten zwei von ihnen auf einem Feld einfangen, einen dritten hielt ein Passant fest. Der vierte freilaufende Hund kehrte selbstständig an die Wohnanschrift seines Besitzers zurück. Diesen traf die Polizei zwar nicht an, konnte ihn aber telefonisch erreichen. Wie die vier Hunde von seinem Grundstück ausbüxen konnten, war nicht abschließend zu klären.