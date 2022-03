Mehrere Mülltonnen haben am Donnerstagabend in der Raiffeisenstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, standen bereits über das vergangene Wochenende insgesamt vier Mülltonnen in Brand. Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu den beiden Bränden machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter zu melden.