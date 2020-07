Ein in der Wasgaustraße in Steinfeld geparkter Fiat Ducator ist von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Der Unfall muss sich laut Polizei zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr, ereignet haben. Der bislang unbekannte Verursacher hat an dem Fiat auf dessen linker Seite einen Schaden von 2000 Euro angerichtet, anschließend ist er geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, bittet die Polizei in Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.