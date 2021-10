Zu einem Unfall ist es am Samstag gegen 17 Uhr auf der B272 in Höhe der Ampelkreuzung bei Hochstadt gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer hat den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Laut dessen Angaben geschah der Unfall in Fahrtrichtung Landau , beteiligt waren ein Pkw und ein bislang unbekannter Motorradfahrer. Bei der leichten Kollision ist an dem Auto ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Laut Zeugenangaben könnte ein weiterer, ebenfalls unbekannter Autofahrer zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird von der Polizeiinspektion Germersheim gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.