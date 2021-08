Gegen 9.45 Uhr meldete am Mittwoch ein unbekannter Zeuge einen mutmaßlich betrunkenen Lkw-Fahrer auf dem A65-Rastplatz Pfälzer Weinstraße West, teilt die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer soll laut Zeuge zuvor ein Verkehrsschild auf der Autobahn beschädigt haben. Eine Streife machte besagten Sattelzug auf der Rastanlage ausfindig. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Führschein des Mannes wurde beschlagnahmt, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte die Unfallstelle bislang noch nicht gefunden werden. Diese dürfte im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt (A61/A65) und der Rastanlage liegen. Der Lkw-Fahrer war mit einem Sattelzug mit litauischen Kennzeichen unterwegs. Das Führerhaus des Zuges ist weiß, der Auflieger hat eine graue Plane. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.