Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 und 7 Uhr aus einem Garten in der Straße Im Steingebiß in Landau Wäsche im Wert von 270 Euro gestohlen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist dies der achte Wäschediebstahl seit März in Landau. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen diesen Taten nicht aus. Bei der gestohlenen Wäsche habe es sich allgemein um Wäsche gehandelt, auch wenn Herren- und Damenunterwäsche dabei gewesen sei. Die Polizei gehe deshalb nicht zwingend von einem Fetisch aus, sagt Sprecherin Michaela Mack. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Landauer Wache unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.