Am Samstagabend gegen 22 Uhr mussten mehrere Polizeistreifen wegen einer Schlägerei auf dem Landauer Maimarkt ausrücken. Vor einem Stand waren laut Polizei zwei Personengruppen in einen Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Hauptakteur flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Es soll sich um einen jungen Mann mit rotem T-Shirt handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.