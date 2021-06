Die Polizei sucht den Fahrer eines nicht versicherten Pocket-Bikes. Dieser fiel am Montag zwischen 18.15 und 18.30 Uhr in der Friedhofstraße in Böllenborn auf. Der vermutlich minderjährige Fahrer des Zweirades soll laut Polizei versucht haben, sich zwischen zwei Hundebesitzern durchzuschlängeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.