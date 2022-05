Die Landauer Polizei sucht nach einer vermissten 15-Jährigen. Wie die Beamten mitteilen, wurde das Mädchen zuletzt am Mittwoch, 8 Uhr, in der Innenstadt gesehen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Jeans, schwarz-weiße Schuhe und eine schwarz-weiße Jacke. Darüber hinaus führt sie einen weinroten Rucksack mit weißer Schnürung mit. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870.