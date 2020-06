Unbekannte haben in den vergangenen Tagen versucht, in Supermärkte in der Südpfalz einzubrechen. In der Nacht auf Sonntag brachen sie gegen 2 Uhr in einen Supermarkt in der Kirchstraße in Hatzenbühl ein. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten sie sich Zugang zum Markt über das Dach verschafft. „Wenngleich die Täter keine Beute machten, so richteten sie doch erheblichen Sachschaden in vierstelliger Höhe an“, berichten die Beamten. Gut 23 Stunden später, in der Nacht auf Montag, versuchten Unbekannte, in einen Supermarkt im Landauer Horstring einzubrechen. Ein Nachbar hörte verdächtige Geräusche und suchte nach deren Ursprung. Dabei entdeckte er zwei Personen mit reflektierenden Arbeitshosen am Supermarkt, die sich dann schnell aus dem Staub machten. Hinweise nimmt die Kripo entgegen: Telefon 06341 2870, E-Mail kilandau@polizei.rlp.de.