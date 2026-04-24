Ein Auto ist auf der Höhe Landau-Zentrum auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe entgegen der vorgeschriebenen Richtung gefahren. Nach Angaben der Polizei passierte das am Donnerstag kurz nach 23 Uhr. Das Fahrzeug verschwand, bevor die Beamten vor Ort waren. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet Verkehrsteilnehmer, die konkret gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Edenkoben; Telefon 06323 9550, zu melden.