Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der am Montag gegen 14.30 Uhr in der Wasgaustraße in Steinfeld mit seinem Fahrzeug einen geparkten Transporter mit Anhänger gestreift und beschädigt hat. Der Sachschaden liegt laut Polizeimitteilung bei 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.