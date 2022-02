Die Landauer Polizei sucht den Eigentümer eines schwarzen Herrenfahrrads der Marke „VFS Fahrrad Manufaktur“ - Modell „T100“. Wie die Beamten mitteilen, wurde es am Dienstag gegen 10.30 Uhr von einer Passantin hinter der Bushaltestelle am Alten Messplatz in Landau gefunden. Neben dem Fahrrad lag ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Diebstahls. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.