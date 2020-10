Gleich sechs neuwertige Fahrräder im Wert von rund 2000 Euro haben Polizisten vor Kurzem in Landau beschlagnahmt. Ein 31-Jähriger bestreitet, sie in seinem Transporter geklaut zu haben. Jetzt wollen die Beamten wissen: Wem gehören die Räder?

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Donnerstag, 17. September, einen 31-Jährigen in Landau dabei beobachtet, wie er die sechs Fahrräder in einen Transporter lud. Dann rief der Zeuge die Polizisten an. Den Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug noch im Stadtgebiet zu stoppen. Bei der Kontrolle gab der Fahrer des Sprinters an, die Räder bei einem 36-jährigen Landauer gekauft zu haben.

„Da der Kaufpreis jedoch weit unter dem tatsächlichen Wert der Fahrräder lag und kein Eigentumsnachweis vorgezeigt werden konnte, wurde aufgrund des Verdachts der Hehlerei sowie des Fahrraddiebstahls ein Strafverfahren eingeleitet“, teilen die Beamten mit.

Bislang haben die Polizisten herausgefunden, dass eines der sechs Fahrräder geklaut worden war. Sie konnten den Besitzer ermitteln. Die restlichen Räder warten nun bei der Polizei auf ihre Eigentümer.

Kontakt

Die Landauer Polizei ist telefonisch unter 06341 2870 zu erreichen.