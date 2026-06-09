Ein Pudel-Mischling ist in Bad Bergzabern von einem Zeugen aufgegriffen und zur Polizeiinspektion gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war der Hund zuvor in Birkenhördt als „flauschiger, weißer Hund“ gemeldet worden. Kurz darauf traf der Zeuge das Tier in der Kurtalstraße und brachte es zur Dienststelle. Der Hund trägt einen Chip, ist aber nicht registriert. Die Polizei bittet den Besitzer, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.