Die Polizei hat am Freitag gegen 23 Uhr vier zwischen 35 und 38 Jahre alte betrunkene Radfahrer in der Oberen Hauptstraße in Herxheim gestoppt. Laut Polizei passierte das Quartett eine Kontrollstelle. Einer fuhr im Gegenverkehr. Der Aufforderung der Beamten, auf der richtigen Straßenseite zu fahren, leistete er nur kurze Zeit folge. Also verfolgten die Polizisten die Männer und kontrollierte sie. Alle waren alkoholisiert, einer hatte einen Wert von 2,35 Promille Atemalkohol, ein anderer 2,08. Da bei Fahrradfahrern eine Promillegrenze von 1,6 Promille gilt, wurden bei beiden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die übrigen beiden Fahrradfahrer hatten einen Wert unter 1,6 Promille.