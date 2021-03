Zwei Autos wurde am Dienstag von Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern gestoppt, weil an ihnen verbotswidrige Veränderungen vorgenommen worden waren. In der Landauer Straße in Niederhorbach kontrollierte die Polizei gegen 18.20 Uhr einen BMW X einer 24-Jährigen. An dem Auto fielen die dauerhaft eingeschalteten Fahrtrichtungsanzeiger im sogenannten US-Style auf. Diese sind nicht erlaubt. Im Verlauf der Kontrolle wurde auch eine Veränderung an der Spurbreite der Hinterachse entdeckt. Bereits gegen 17.40 Uhr war in Bad Bergzabern ein Audi mit einem abgeklebten EU-Feld am Kennzeichenschild aufgefallen. Die Fahrerin entfernte noch vor Ort die schwarzen Aufkleber. Gegen beide Fahrerinnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.