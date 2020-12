Mehrere Raser gingen am Dienstagmorgen der Polizei Bad Bergzabern bei Geschwindigkeitskontrolle ins Netz. Zunächst überwachten die Beamten auf der B 427 im Bereich Oberhausen die Einhaltung des dort geltenden Tempolimits von 70 km/h. Zwischen 9 und 10.20 Uhr waren elf Autofahrer zu schnell, wobei der gemessene Höchstwert bei 97 km/h lag. Von 11.40 bis 12.20 Uhr führte die Polizei eine weitere Messung in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt durch. Dort gilt Tempo 30. Fünf Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Begrenzung. Der Schnellste wurde hier mit 43 km/h gemessen.