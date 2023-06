Die Polizei in Edenkoben, die für A65 und B10 zuständig ist, hat in der Nacht zum Dienstag zwischen 1 und 4 Uhr das Nachtfahrverbot auf der B10 überwacht. Nach ihren Angaben wurden drei Lkw-Fahrer zurückgewiesen, weil sie keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen konnten und somit unberechtigt zur Nachtzeit auf der Bundesstraße unterwegs waren. Weil zwei der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen. Dies hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Alle drei Fahrer mussten wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen. Die Missachtung eines Nachtfahrverbots kann ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen.