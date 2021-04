Die Landauer Polizei hat am frühen Freitagmittag im Stadtgebiet einen 44-jährigen Lkw-Fahrer geschnappt, der zuvor auf der B10 bei Hauenstein einen Unfall verursacht hatte. Wie die Beamten mitteilen, fuhr ein 51-Jähriger mit einem 49-jährigen Beifahrer auf der B10 von Pirmasens Richtung Landau. Etwa auf Höhe des Ortes Hauenstein überholte der Lkw-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße den Pkw trotz Überholverbots. Beim Spurwechsel schnitt der Laster das Auto. Der Pkw-Fahrer versuchte noch, Richtung Leitplanke auszuweichen – erfolglos. Er schaffte es nicht, einen Zusammenstoß zu vermeiden, berichtet die Polizei. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Schaden: rund 1500 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter und soll dabei mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ignoriert sowie den Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen nicht eingehalten haben. In Landau konnte der Mann schließlich angehalten werden. Der 44-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.