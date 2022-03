Ein 41-jähriger Saarländer ist von der Edenkobener Polizei gleich wegen einer Vielzahl an Straftaten aus dem Verkehr gezogen worden. Gemeldet wurde der Mann gegen 6.36 Uhr auf der B10-Baustelle in Höhe Landau Richtung A65, berichtet die Polizei. Ein 36-jähriger Pirmasenser hatte die Beamten informiert, dass ein anderer Fahrer ihn nötige und bedränge. Zudem fahre der Mann in Schlangenlinien und immer wieder trotz Gegenverkehrs auf die Gegenfahrbahn. Die Polizisten konnten den 41-Jährigen schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Autobahn stoppen. Und dabei kam eine lange Liste an Vergehen zum Vorschein.

Zunächst stellten die Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum fest. Bestätigt wurde der Verdacht durch einen Urintest, der positiv auf Cannabis und Kokain anschlug. Im Auto fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana und Haschisch, sowie Natriumcarbonat, das man auch zur Herstellung von Crack verwenden kann. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Mann seinen Führerschein schon im Juli 2021 hätte abgeben müssen – er hatte mehrere Geschwindigkeitsverstöße begangen. Am Auto waren zudem frische Unfallspuren zu erkennen.

Eine Stunde zuvor Unfall verursacht

Woher diese kamen, wurde auch schnell klar: Der Mann war rund eine Stunde zuvor in einen Unfall auf der A6 bei Kaiserslautern verwickelt gewesen. Er war während der Fahrt eingeschlafen und mit einem anderen Auto kollidiert, berichtet die Polizei weiter. Er hatte seiner Unfallgegnerin eine Versichertenkarte ausgehändigt. Nur: Die Personalien waren unvollständig und teils nicht aktuell. Bevor die dort zuständigen Beamten eintrafen, fuhr er davon.

Die Edenkobener Polizisten haben Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Mannes aus dem saarländischen Riegelsberg sichergestellt. Er muss sich wegen seines Verhaltens in zwei Fällen der Straßenverkehrsgefährdung, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Weiterhin bittet die Polizei Menschen, die auf der B10 bei der Baustelle gefährdet worden sind, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.