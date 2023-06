Die Polizei hat erneut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Nachtfahrverbot für Lastwagen auf der B10 bei Landau-Nord überwacht und zwei 31 Jahre alte Fahrer kontrolliert, die keine Genehmigung für das Befahren der Strecke zur Nachtzeit vorzeigen konnten. Weil die Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatten, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Anschließend mussten sie wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Das Nachtfahrverbot für alle Lastwagen über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gilt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Ausnahmen gibt es nur für Anlieger.