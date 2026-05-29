Polizeikräfte haben in Landau und in der Verbandsgemeinde Edenkoben mehrere Waffen sichergestellt. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Landau durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch drei Wohnungen, zwei Gewerbeobjekte und drei Fahrzeuge. Der Einsatz beruhte auf Ermittlungen, die den Verdacht gegen zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren begründeten, in den Objekten Waffen aufzubewahren. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten zwei Langwaffen, eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, ein Springmesser, Munition und drei Mobiltelefone sicher. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik beteiligt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau wegen Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an; weitere Angaben machten die Behörden mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.